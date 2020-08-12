【疫情下分開配音】孖蔡瀚億隔空談情 鄧月平愛佛系男 (19:00)

蔡瀚億（BabyJohn）和鄧月平於3年前在賀歲片《小男人週記3之吾家有喜》首結片緣，他們飾演戀人。近日兩人在粵語版3D動漫動畫連續劇《西遊》及電影版《西遊之再見悟空》，分別聲演白狼和龍女，但由於配音日子不同，只能隔空談情。

BabyJohn在配音工作上甚具經驗，問到有什麼養聲之道，他笑說：「我養聲方法是一路配音一路喝水，還有吃水果，間中又小休一下，配音是我喜歡和擅長的事，之前讀書（指演藝學院）都學過。」除了自備水果潤喉，BabyJohn亦自備私家餐具，他解釋用私家餐具較環保及安全。

鄧月平首次為動漫配音，聲演「奇經」、「小羽」及「小龍女」，但三個角色都是同一個人。至於今次跟BabyJohn再聲演一對，她笑說：「疫情不能見面仍可以再續前緣，我聽『白狼』把聲很熟悉，原來是BabyJohn，『白狼』和『小羽』愛情線都幾精彩！有件事好巧合想跟大家分享，我和『小羽』撞衫，但我們沒有襯過，我們靈魂中有交接，現實中我和『小羽』都幾襯。」

若要在《西遊》揀一個人物做男朋友，問鄧月平選擇誰？她笑說：「一定不會揀豬八戒，因為太花心，我不喜歡花心男仔，我會選擇孫悟空或唐三藏，其實我幾喜歡佛系男仔。」

（即時娛樂）