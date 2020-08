next

昨天(11日)是薛凱琪(Fiona)的39歲生日,由於疫情關係,Fiona沒有特別慶祝,只是留在家中簡單過生日。她在instagram貼了昨天生日替母親剪髮的相片,Fiona說:「今年過了一個簡單的生日。8月11號戴著(着)口罩跟爸爸切了蛋糕,然後他送了一些溫暖的禮物給我,然後媽媽煮了素餐給我。因為她不想出門,所以我之後幫媽媽剪了頭髮,我還逼她說好看。

有一天媽媽說:妳記得妳小時候很多妳的衣服都是我織給妳嗎?然後我就說:但妳好久沒織給我了。今年生日她居然織了一條披肩給我,上面還有花紋。快樂其實很簡單,謝謝所有朋友們,daddy mommy和粉絲的祝福。但願我們一起成長,懂得珍惜簡單的生活。May we all work hard to live a hopeful & POSTIVE life﹗」

