【愛雀之人】邀魔術師甄澤權做直播 陳庭欣：你本身有雀… (22:30)

【今晚直擊】愛雀之人陳庭欣（Toby）聯同好友兼魔術師甄澤權，一齊做有關雀仔的直播。Toby表示開心見到愈來愈多粉絲，亦多了小朋友粉絲，所以順勢叫甄澤權一齊做直播，甄澤權則反問：「我和雀仔有什麼關係呢？」Toby笑稱：「怎會沒關係呢？你本身有雀呀！」原來甄澤權都有養雀，不過是白鴿，而非鸚鵡，他表示已養白鴿逾10年，現在養剩4隻。

Toby日前拍攝寵物雀在她的香閨通屋飛的片段，有網民錯重點指她的香閨很大，兼且有酒櫃，Toby笑說：「因為雀細，顯得屋企好大，正常啦，有人覺得寵物雀沒有自由，所以每日在家讓牠們飛，但櫃頂會有好多poo poo（便便），每日都要清，我有盞吊燈，形狀好似好多樹枝，每日『樹枝』都變形，因為牠們愈來愈重，一飛過去，椏位也不同，我盞吊燈長期不同形狀，牠們要減肥。」

甄澤權因為表演魔術，飼養過多隻斑鳩，透露曾有走失雀鳥經驗：「有次在馬場綵排表演，隻斑鳩由個窿飛走了，後來在附近樹林尋找3、4個鐘，終於找回，所以好明白Toby上次走失鸚鵡感受。」他指斑鳩是受管制的家禽，飼養時要攞牌。

（即時娛樂）