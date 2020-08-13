吳彥祖爆郭偉亮馮德倫在霆鋒家嘈交 張栢芝懶理照打木人樁 (17:54)

吳彥祖早前接受音樂人好友陳哲廬（Jerald）網台節目《本週Jer住你》訪問，兩人爆料指郭偉亮（Eric Kwok）與馮德倫（Stephen）曾在謝霆鋒屋企鬧大交，霆鋒忙住勸交，當時跟霆鋒一齊的舊愛張栢芝卻像活在平行時空，在屋內的另一邊打詠春，場面搞笑！

吳彥祖、Jerald回憶他們當年在霆鋒屋企初次見面，卻遇上Eric Kwok與馮德倫為了啤牌的規矩而嘈交。Jerald指兩人在爭論是「蛇食三條」還是「三條食蛇」，然後他突然聽到有人被摑一巴。吳彥祖續說︰「好似是Eric不斷在說笑，然後Stephen突然爆，我認識他多年，沒見過他這樣子，很愕然，還以為是假的，但後來見到他手震，就知道是真的。」Jerald說當時霆鋒企圖做和事老，嘗試以怒火去阻止兩人吵下去。Jerald模仿霆鋒說︰「你係我兄弟，你又係我兄弟，唔好嘈得唔得呀？」

吳彥祖說當時跟霆鋒拍拖的張栢芝也在屋內，但栢芝竟像活在平行時空內，對吵架場面視而不見，只顧在一旁打詠春木人樁。吳彥祖對Jerald說︰「我當時覺得很奇怪，不知道發生什麼事，人人也在吵架，栢芝就在打詠春，好像只有你和我是正常人。」

（即時娛樂）