周杰倫為太太昆凌8月12日27歲生日,舉行復古舊懷派對,聲稱早上是1960、1970年代,到晚上則是1920、1930年代,相當有心思。

周杰倫留言送上祝福:「Wishing for my birthday girl to be happy everyday😘😘」

(即時娛樂)