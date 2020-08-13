馬國明自爆曾跟女友湯洛雯一齊煎牛扒 廚藝好會加分 (19:41)

【今日直擊】黃淑儀（Gigi姐）今日於電視城出席其主持的烹飪節目《Gi味俱全2》記者會，獲劇集《On Call 36小時》中飾演兒子的馬國明親身到場支持。Gigi姐透露今輯共有48集，原以為可以在自己出過的14本烹飪書中「偷雞」找出菜式，可是節目要配合贊助商，感覺上有少少難度，但很開心可以挑戰自己。

馬國明自認廚藝不精，表明向Gigi姐偷師學些簡單菜式。至於女友湯洛雯有否試過他的廚藝？馬國明笑言：「要煮都先煮給媽咪吃，她沒吃過我煮的東西。因我自細跟媽咪一起住，很少下廚，入廚房她都叫我快點出去。（有試過女友的手勢？）她只識些簡單菜式，但叻過我，我們試過一齊煎牛扒。」當追問女友廚藝再好些是否更完美時，Gigi姐即幫口，稱她常跟烹飪班的學生講，女仔只要識做3個菜式，在生日、結婚周年或紀念日用上便夠，如果日日煮就變成奉旨，不會有人珍惜。不過，馬國明亦認為廚藝好，他會加很多分。

Gigi姐早前曾跟鄧達智飯敘，原本相約上月26號再聚，但對方於25號確診新冠肺炎，她為求安心亦有去做病毒檢測，幸好結果無事，待疫情過後會再約鄧達智。

（即時娛樂）