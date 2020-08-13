鄧達智病癒學習慢活人生 支持另一半當無國界醫生 (22:50)

【專訪】62歲時裝設計師鄧達智（William）上月24日初步確診新冠肺炎，在家自我隔離4日後被送進聯合醫院，留醫8日，體內有抗體可以出院。鄧達智人生經歷過不少難關，曾接受過頸椎手術，又患過乙結腸癌及前列腺癌等，今次William確診後，更加意識到人應盡量slow down，生活節奏要學習慢活，希望將工作與私人生活好好平衡，為兩年後與伴侶陳梓欣（Clement）一起的「享清福」生活作準備。

鄧達智形容出院後身體比以前容易疲倦，屬於患新冠肺炎的後遺症之一，不敢飲用大家姐所煲的愛心涼茶，怕太涼會愈飲愈見暈，改為飲用由媽媽生前教落的「燉瘦肉汁」，現在傭人姐姐隔日煮給他飲。提到留醫期間要打針用藥，令鄧達智回想患癌時做化療的辛苦，打完針會發燒又發冷，很感激好友日日速遞食物，讓他有宵夜補充體力才打勝仗，笑言憶起芝麻梳打餅原來好好味。

對於人生經歷一次又一次的大難關，鄧達智承認自己已經慢下來，現時要享清福，只選擇性地工作，「以前一星期最少搭3次飛機。如果Clement在我患腸癌前出現，我們未必招架到。當年因患癌才結束廣州的公司，令自己slow down，是timing，我不會放棄設計，只選擇性地做，不當成生意，只做與時裝及家族文化有關的工作」。

鄧達智的伴侶Clement是外科醫生，擁有自己的醫務所，二人日常各有各忙，但每星期均抽空過二人世界或跟朋友一起見面，認為「有得食就食，有得見就見」。提到未來人生計劃，現年48歲的Clement希望做有意義能幫人的事，「每人有不同階段，到我50歲時應該多陪另一半，因為人生苦短。我想去醫療落後或有戰爭地方做醫生，去幫助不幸的人」。鄧達智十分支持Clement做無國界醫生，他亦繼續自己工作，只是每3個月就飛到不同地方，中間休息放假旅行，故要把握這兩年時間為大計做定部署。

欲知專訪詳情，請留意明天（8月14日）明報娛樂版。

（即時娛樂）