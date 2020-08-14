【專訪】樂做性感男星 張振朗踢走黑氣 感謝女友支持 (22:44)

現年33歲的張振朗，是第25期無綫藝訓班的畢業生，之後加入TVB，先後有「翻版黃宗澤」及「翻版張智霖」的稱號；其後，他曾於兩年內拍下5部主演劇集，可是其中3部的播映日期受影響，去年綵排台慶時又不慎受傷，因而被封「地獄黑仔王」。

近日張振朗於新劇《反黑路人甲》飾演臥底高彬，除了大變「髮」，還要犧牲色相，第一集便要赤條條，跟蔣家大小姐蔣千霞（賴慰玲飾）上演搞笑牀戲，之後又要裸跑，並跟張細倫（王浩信飾）相遇，來個兩男肉搏；其實，張振朗早在《全職沒女》已試過全裸演出，隨時再有TVB「御用裸男」封號！

張振朗劇透在劇中有很多動作場面外，跟賴慰玲也有不少愛情動作戲，拍攝時他只穿一條肉色內褲，令他尷尬不已：「賴慰玲還要擒在我身上，我發覺原來牀戲真的不易拍，絕對難過拍動作戲！原來男仔什麼都沒有穿，是十分無安全感的，好彩她知我好驚，沒有笑我。」

張振朗更笑指監製林志華，不知是否特別喜歡看他除衫裸體，在《踩過界II》也有一場當眾全裸示愛戲：「近年拍劇經常被要求除衫騷肌，我不介意變成性感男星，其實我以前一星期可以病兩、三次，好恐怖，游完水上水都會冷親，可能這兩年不停工作無放假捱壞了，但自從開始健身，就沒有那麼易病，現在落雨游水都不怕，所以做運動真的非常重要。」

最近張振朗的新興趣是揸電單車，更成為復古機車迷，享受男人的浪漫，女友楊偲泳不但沒反對，還很鍾意坐車尾；不過，他用5位數購入的「戰車」卻是單座位，是謝絕女友型號，張振朗解釋：「不要連累到人嘛！有什麼事自己孭，坐電單車後座始終有危險，自己玩就算，但我都會問朋友借有後座的車，選擇在凌晨馬路上沒那麼危險時，慢駛載女友遊車河，安全至上！」

說到現在星運開始現光芒，亦搣甩「地獄黑仔王」之名，可覺得是因為認識了女友楊偲泳有關？張振朗坦言除感恩外，最感謝是女友在身邊支持：「她都幫到手的，人開心自然什麼都順利，之前黑仔都是一個幾得意的經歷。」

欲知專訪詳情，請留意明天（8月15日）明報娛樂版。

（即時娛樂）