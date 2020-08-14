小肥自爆有過兩段同性關係 拍拖10年分手收場 傷心到爆 (14:11)

小肥在節目中表示曾有過兩位同性密友，可惜都是分手收場。（YouTube片段截圖 / 明報製圖）

小肥（徐智勇）日前接受陳志雲YouTube頻道《Stephen‧傾》訪問時，公開承認其同性戀取向。節目昨晚播出，小肥坦言28歲時才肯定自己的性取向。他透露曾有過兩位男朋友，第一位是2005、2006年時認識的，對方是圈外人，關係維持了3年；第二位就交往了10年，於2018年分手。

他說︰「那次很傷心。他要返內地工作，每星期才回來兩日。我特別創作了首歌《你明日回來》，表達每個星期五也期盼他回來的心情，誰知唱完首歌就分了手。」小肥回憶公司當年曾想將此歌派台，遭知情的同事阻止，免得他更傷心，他亦因為太傷心而停了一年。

小肥表示圈內朋友都知道其性取向。雖然難結識另一半，但他信緣分，而且朋友會介紹朋友給他認識，他也會到基吧結識新朋友。小肥自爆當年送首個男朋友回家時曾被傳媒拍下照片，自己更被影到打對方的屁股。

談到已離世的父親時，小肥坦言父母從不知道其性取向。他說︰「媽媽開始腦退化，我也沒刻意講過，但家姐就應該知道，因為我經常帶上一位（舊愛）回家，視他為親人一樣。」

小肥又幻想有日離世後，希望嘉賓能帶着愉快的心情出席其喪禮，好讓他可以安心地離開。訪問尾聲時，陳志雲請樂師彈奏老歌《花樣的年華》，說此歌最能代表小肥的開心性格。小肥聽後感動落淚。

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（即時娛樂）