何雁詩(Stephanie)早前在社交平台表示接受朋友的兩星期運動挑戰,而她只做了短短7日已瘦了一個碼,非常成功﹗Stephanie昨日在Instagram(Ig)表示不少朋友都問她收身方法,所以她決定拍片告訴大家。正式片段未公開,Stephanie先分享了一段只有幾秒長的NG片,片中的她身穿粉紅色運動Bra,谷出事業線。短片甫上網17個小時,已錄得7.6萬次的觀看次數。

吳業坤(坤哥)在片段下留言,表示他看了50次,叫Stephanie不用多謝他。Stephanie回覆坤哥,並Tag上未婚夫鄭俊弘的Ig名字。未待鄭俊弘現身,坤哥即立即「戴頭盔」說「hey Fred , oh, yeah, well, your wife new song is good」,大讚Stephanie的新歌好聽,令Stephanie捧腹大笑﹗

