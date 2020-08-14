【疫情下的模媽】熊黛林周汶錡忙過開工 享受親子時間 (23:01)

熊黛林、周汶錡兩位名模受新冠肺炎疫情影響工作量減少，大部分時間留家陪伴子女玩和學習，又為他們返學做準備，比應付模特兒工作更花精神和體力。雖然「湊仔女辛苦過開工」，但她們好珍惜這段親子時間。

熊黛林育有一對2歲孖女Kaylor和Lyvia，兩姊妹互相有伴，她不用工作便日日陪她們玩，陪看故事書，多了很多母女相處時間。她接受《明報》訪問表示正為女兒物色幼稚園，部分可在網上面試，如要親身面試，就一定做足防疫措施。工作方面，她說部分延期，日前她到室內影樓拍廣告，工作人員都戴口罩又經常消毒洗手，她完成工作返家亦會徹底清潔全身後，才敢抱女兒。

周汶錡不時在社交平台分享5歲長子Jacques與3歲幼子Avner的生活片段，她笑言要捕捉兩個精力過盛的兒子非常吃力。兒子不用返學，她要安排他們學寫字，她一個人兼顧做媽媽、老師和朋友3個角色。她指兩兄弟感情時好時壞，會扭計、吵架及打交，她充當和事佬。她說教他們寫字和做功課時最勞氣，比工作更疲勞更辛苦。不過當兒子嗲及攬惜她時，會好開心。小朋友在她心目中是第一位，享受親子時間，收入減少也沒所謂。

（即時娛樂）