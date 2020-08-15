【跟徐榮由父女變情侶？】蔣家旻搣甩乖女形象 演夜場大家姐 (17:32)

30歲的蔣家旻在無綫劇《反黑路人甲》中，一改以往清純乖乖女形象，演夜場大家姐「水姐」，演出令人刮目相看，她與劇中演「喪鐘」一角的徐榮好有關係，湊巧兩人曾在《愛‧回家》演父女馬強和馬子妮，今次再度合作，他們由父女變拍檔，水姐甚至是喪鐘的女人！

蔣家旻在社交網貼了劇照，並表示：「我明白大家看到我們，就會想起《愛‧回家》的馬強和馬子妮，但我和徐榮一早已經沒有這種擔憂，當時監製阿Lam跟我解說人物關係時，他告訴我水姐與喪鐘的關係是拍檔，而往後的集數，大家會知道為什麼水姐死心塌地幫助喪鐘哥爭奪坐館之位（對白上簡單交代），雖然在第三集，晨爺（姜大衛飾）說出『水姐是喪鐘的女人』，這一點可以留給觀眾想像空間，而在我立場，一直抱著（着）感恩的心，為聯旺勝付出，喪鐘哥的女人=聯旺勝的人。

這次跟徐榮合作演繹黑幫拍檔的角色，有另一種火花出現，大家內外都煥然一新 喪鐘哥的角色好帥氣，劇中的口頭禪『係咪呀？係咪呀！？』，是他現場聊天研究對白的時候發揮出來，令他的角色更瘋更立體。」就連劉佩玥都留言笑稱：「好亂呀﹗」

（即時娛樂）