【被營造競爭局面】吳若希跟菊梓喬唔熟：無需要刻意扮好熟 (18:00)

再度懷孕的吳若希（Jinny），於待產閉關前，接受由梁泰來主持的《1圈圈 星光背後》訪問。2010年出道的Jinny，於2016年跟澳門才俊何兆鴻（Alex）爆戀聞，翌年放下如日方中事業，暫停工作，生女兼結婚。節目中，她剖白組織家庭前後，唱歌與工作心態已有所改變。

憑一首《越難越愛》攀上事業高峰的Jinny說：「最初入行純為喜歡唱歌，但從沒有上位或要開個人演唱會的目標，那時每一天有工開，就有安全感，因為可以掙錢養家。」在結婚生女之前，吳若希指曾感到迷失，生完第一胎復出之後，她坦言重拾工作只是不想跟時代脫節：「沒想過要回到之前的定位，事關自己也不會花太多心機於工作上，現在工作只為了不想與社會脫節，如果工作可以遷就就並行，如並行不了，家庭對我才是最重要。」

對於復出後「星夢一姐」地位被菊梓喬（Hana）取代，吳若希從沒上心：「我一出道和陳法拉及鍾嘉欣同公司，就被人指要力捧我，搶做一姐；到現在，又說有人要搶我的一姐位置，這令我很混亂。其實做藝人好被動，是被營造到這種（競爭）局面，現在很多人問我跟Hana關係怎樣，我會答我們OK，見面會友善打招呼，但你問我私底下跟她熟不熟，我真的跟她不相熟，無需要刻意扮好熟，同公司除了做朋友，亦可以做同事嘛。」

（即時娛樂）