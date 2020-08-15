【跟孖生妹妹分隔兩地】倪晨曦露背裙曬巨肚 賀33歲生日 (18:25)

「IG女神」倪晨曦（Elva）6月時公布孕訊，預產期於10月底。今天（15日）是這位準靚媽的33歲生日，Elva在社交網分享參加生日派對的靚相和片段，她身穿黑色露背長裙，捧住巨肚影相，桌上則放滿美食，食指大動。

今天亦是她的孖生妹妹倪晨曄33歲生日，多年來兩姊妹都有合照，不過今年因疫情肆虐，她們要分隔兩地慶祝。Elva在instagram貼相並留言：「雖然今年不能在一起過生日，但我們還是心連心，知道世界的另一邊有一個血脈相連的姐妹彼此惦記着對方 #生快我的好妹妹 #不要再說我現在比你大了12個小時 #下次你就知道是圖4的下場。」

她之後再分享多張穿著透視裙的性感孕照，有型格甫士，又有浸在浴缸中的濕身照，她希望留下懷孕的美好時光，送給自己作禮物，並期待跟BB見面。

她提到當年媽媽生她與孖生妹妹時曾大量出血，險有生命危險。她說：「以前還半開玩笑的說不應該慶祝生日，因為媽媽當年為了生我和妹妹差點大出血死掉，最後還造成面癱和留下無數的妊娠紋。其實這一天是媽媽的受難日，所以每年生日都很感謝媽媽，因為她無私的付出才將我和妹妹健康的出生和扶（撫）養長大。現在自己也快要做媽媽了，特別能開始體會到如果為了小孩什麼都願意做的心情（當然我希望自己的生產過程不要那麼辛苦）。真心覺得每一個準媽媽都應該紀（記）錄自己身體這一刻的變化，也更加愛惜自己，無論你體重增加了多少，身上長出了多少妊娠紋，為了生出健康的寶寶都會默默接受，這就是母愛的偉大和女性的天性吧！所以今天最想分享的就是，感恩我一個這麼好的媽媽，你永遠都是我的role model。」

（即時娛樂）