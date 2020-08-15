森美話疫境冇嘢做最啱生B 黃翠如蕭正楠輪流忙拍劇難造人 (21:48)

【今日直擊】由森美、黃翠如主演的新劇《過街英雄》下周一（8月17日）首播，但早前有人借全國政協副主席、前特首梁振英之名在網上發表「立即停播《過街英雄》 否則永久杯葛無綫」的文章，梁振英也在社交平台作出澄清，表明被人以其名義發文，令人誤會是他的發文。查看該劇的人物介紹，不少劇中角色名，如宋凱甄（黃翠如飾）、元麗芸（盧宛茵飾）、唐樹根（于洋飾）等，湊巧地跟多位建制派議員相似，未知會否再鬧出風波？

森美今日與黃翠如為劇集宣傳造勢，對於早前網上掀起罷睇風波，森美表示不擔心影響收視：「現在這個世界，你也不知最後結果是怎樣，可能因為這種宣傳會更加多人睇。」他與翠如亦不擔心該劇在網上已有得播令收視受影響，兩人打算開拓小朋友觀眾群。

森美又笑言疫情下沒工作最適合生仔，當年大仔也是在2003年沙士期間出世，故他最近經常找工作做，免得又生多個。翠如被問可有此計劃？她表示現在為新劇《七公主》開工，之後老公蕭正楠則要拍《飛虎之壯志英雄》，無暇造人。「如果兩年多前是這個境況，我又結了婚的話，應該已經生了，但當時還未結婚，其實我並不抗拒」。

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（即時娛樂）