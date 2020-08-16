【專訪】黃又南唔介意辛苦命 無悔事業步伐比人慢 (22:59)

36歲黃又南入行近20年，他覺得自己現在思想慢慢成熟，是時候要生性，「以前吓吓要人提點，細個可以原諒，大個不可原諒，很多事不是和自己交代，也要為公司爭一口氣。首先，希望不用經理人擔心，我的生活習慣改了很多，經理人可以放心些，我未去到好離譜。我無後悔步伐走得慢，我不會回望過去，埋怨當時為何不這樣做，沒有以前的經驗，可能更加遲醒覺就仲慘」。

他之前拍攝的電影《再見UFO》，有提到香港的光輝年代。他表示自己在香港經濟起飛時未曾受惠：「我是明燈，我賣的，你不要賣，當年個個炒樓花都賺錢，但我炒就蝕，幸好蝕得不多。我沒有橫財命，拍電影《葉問》時，好記得動作指導洪金寶大哥跟我說：『𡃁仔，唔好學我爛賭，你和我一樣都是辛苦命。』我聽完沒有不開心，亦不介意是條辛苦命，我喜歡從艱苦中尋找快樂，當中也會獲益良多。」

又南曾跟自己說，拍戲演每一個鏡頭都不要給自己有遺憾，但當要實踐才會明白，世事沒有完美，回望總會有不足和瑕疵，最重要過程中盡過力，就不用給自己太大壓力，「以前話事業為重，但識講不識做，我很清楚自己脾性，當順境時就會懶，成日話OK啦，日復日，都不知自己做過什麼，幸得經理人不停鞭策」。

欲知專訪詳情，請留意明天（8月17日）明報娛樂版。

（即時娛樂）