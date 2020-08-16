【迎54歲生日】李若彤罕有公開真實年齡 剖白不婚原因 (14:56)

「小龍女」李若彤是圈中美魔女一族，但向來沒有公開自己的年齡，今日她在微博承認自己即將54歲，並發長文講感受，分享對這個年紀及結婚的看法，還多謝父母、曾給予工作機會的人及影迷等。

李若彤微博原文：

今天的我，走過人生的大部分，迎來了自己54歲的生日。

或許，在一些人的眼中，這個年紀，早已不是一個女人、更不是一個女演員的黃金時期了。

有人覺得，女人年輕時候必須瘦，到了一定年紀，身上又必須有點肉。然而大家對美的認知不同，其實無謂胖瘦，健康即可。對我而言，身上確實必須有肉，但只能是肌肉。

常有人說，你都到了這個年紀了，怎麼還不結婚？我只笑笑，並不反駁。那是因為，我始終覺得—— 理想的婚姻，是在對的時間遇到對的人，而不是將就。

也有人說什麼美人遲暮，歲月催人老。他人以為，女人30歲之後，巔峰已過。實際上，無論在何時，無論什麼年紀都不應該止步不前，總有我未曾嘗試過的，總有我不曾瞭解過的新鮮事物出現，我們總要保持好奇地活著（着）。

我很感謝父母，感謝他們將我生下來。感謝他們給我灌輸正確的人生觀，教我做人的禮貌，供養我讀書。到今天，我媽媽仍會牽掛著（着）我所有的一切。

我很感謝曾給予我工作機會的人，是他們造就了我還算順暢的事業。作為一個演員，一生能有一個經典，已然知足。我也很感謝影迷們一直以來的厚待，是他們讓我在面對一切挫折時，能夠迎難而上，更有勇氣去面對，成為更好更堅強的自己。不貪戀過去，只期待未來。

我也要感謝自己——此刻的我，比從前更從容、更堅定。也只願在往後的人生裏，能夠一直保持現在從容的心態，健康的體魄。讓心保持向前的動力，讓生命更具活力。於願足矣。

曾經遭遇什麼，經歷什麼，都不重要。最重要的是，要懂得重新出發，從心出發。

人生從來不由他人定義，我們都要好好過。

（即時娛樂）