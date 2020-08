現年29歲的陳凱琳(Grace)上月再度做媽媽,誕下細仔鄭承亮(Yannick),已是兩子的人妻。陳凱琳今日在社交平台分享她跟爸爸報喜時,陳爸爸搞笑叫她「妹妹」,因為在父親的心目中,她永遠是家中的妹妹。原來今日是陳爸爸的生日,陳凱琳隔空祝爸爸生日快樂,並上載昔日父女去游水的合照。

陳凱琳留言:「記得上個月尾生完BB之後立即打俾(畀)爹哋報喜,佢聽電話嘅時候同我講咗一句:妹妹!爹哋真係好戥你開心 我笑住同佢講:我而(依)家做咗人哋媽媽啦,你仲嗌我妹妹? 佢就話:就算過多30年之後,你依然係我哋屋企嘅『妹妹』! ❤️ Daddy, I love you so much~ Happy Birthday to you and may God continue to shower his blessings on you everyday! 🎈」

