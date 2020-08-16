【伍樂城爆料】古天樂謝霆鋒音樂一起唱唔停 Twins錄音前要先… (17:15)

音樂人伍樂城日前接受許文軒《我們的音樂時代》節目訪問，暢談與Twins、古天樂、謝霆鋒、衛蘭、梁朝偉、劉德華、楊千嬅、關心妍等歌手合作時的趣事。

伍樂城首次做監製，就是謝霆鋒的歌曲《無聲仿有聲》。他說︰「霆鋒很有耐性，不休息，不斷唱和彈結他。9成9時間見到他時，他都是這樣子，印象中的他好似不用吃飯。」提到古天樂，伍樂城說︰「他又是一個不斷唱和不休息的人。音樂一起，他就唱，而且會嘗試做到我要求為止，不叫他停，他就不會停。」

伍樂城回憶與Twins合作時，她們很忙，又要拍戲又要拍廣告，只能利用拍攝時的空檔來錄歌。他說︰「她們有時來到錄音室會先睡一會。很記得創作《士多啤梨蘋果橙》時，知道第二天有個錄音期，因為不想錯過，於是半夜2、3時致電填詞人，說個半小時後有首歌給他填詞，第二天錄音。這是我由未創作到可以錄音最快手的一次。副歌那句『士多啤梨、啤梨、蘋果、橙』，我創作旋律時已經想到，好彩啤梨也是水果。」

蔡卓妍（阿Sa）也有現身節目，她說︰「《明愛暗戀補習社》、《女校男生》是同時間錄，我們錄錄吓《明愛暗戀補習社》，又錄《女校男生》，然後再錄《明愛暗戀補習社》。我本身有鼻敏感，鼻音很重，唱歌時會很用力，所以伍樂城、Mani（霍汶希）經常話我唱歌似任劍輝，用平喉去唱時代曲，伍樂城好好，通常錄音時會唱一次給我們聽。」

（即時娛樂）