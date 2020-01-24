馬浚偉宣布《男人40 CEO》延至明年6月公演 (22:28)

馬浚偉、黎瑞恩演出的舞台劇《男人40 CEO》，原定9月11日至9月26日公演，惟第三波新冠肺炎疫情反覆，馬浚偉宣布《男》劇將延至明年6月演出，以確保觀眾、表演團隊與工作人員安全及健康，門票退款的安排將於8月25日公布。

馬浚偉拍下片段交代延期一事，他說︰「由於近日香港的疫情依然非常嚴峻，每日的感染個案依然是雙位數字，雖然偶有回落，仍然是非常不穩定。我經過連月來的考慮，覺得關顧到所有人的健康，包括觀眾、台前幕後工作人員、演員，我不希望他們要在這時候冒險，聚集了較多的朋友一齊去看這個舞台劇，所以最後決定延期。」

「我很感謝每位買飛的朋友，尤其是我們在6月的時候開始預售，到7月公開發售時，我們的門票也賣得非常之好。雖然在限聚令下，我們只能賣一半門票。我也曾說過，如去到8月中、下旬也只能賣一半，再加上疫情嚴峻，我們是沒辦法做下去的。最重要是所有人安全，大家的健康是我首要考慮，感恩場地及整個團隊成員也非常支持我這個決定，大家達成協議，將《男人40 CEO》延期至明年6月11日至6月26日。」

「當然是原班人馬，大家不用擔心，所有都一樣。始終不能冒這個險，不能因為我們的演出而增加感染或被感染的風險，及增加醫護界的負擔和壓力，這是我們的責任。作為一個劇團及公司負責人，我有責任不讓這件事發生。我知道好多朋友想看我們的演出，我們這套戲好好笑，每日排戲也很開心。我也想帶這個歡樂給大家，但不可以，安全最重要﹗」

馬浚偉表示會先將款項全數退回給已購票的朋友，他說︰「如明年6月演出，預計明年3月中、3月尾開始賣飛，大家屆時再買。」

（即時娛樂）