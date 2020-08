next

現年34歲的歌手吳雨霏(Kary),為丈夫洪立熙誕下大仔Asher及細女Galilee後,一直專心照顧家庭,暫時未知復出日期。Kary今日在社交平台分享她的泳衣Look,大騷弗爆身材,看來可以隨時復出上台表演,就連鄭秀文、吳若希及傅珮嘉也大讚,當中吳若希更留言「我想⋯⋯ 你出多d(啲) post俾(畀)我地(哋)睇☺️☺️☺️☺️☺️」,Kary亦有回覆「hahahaha you are so sweet」。

(即時娛樂)