【專訪】新歌紀念亡母 葉晴晴分享懷孕歷程：想BB做善良的人 (21:41)

已故中共元老葉劍英的孫女葉晴晴（Robynn），是唱作女子組合Robynn & Kendy（R&K）成員，組合成軍9年，今年3月宣布休團，之後Robynn單飛發展。去年跟圈外男友Jonathan結婚的Robynn，今年6月宣布有喜，懷着身孕仍先後推出《Lost Forever》及《Fifth of May》兩首英文歌，其中《Fifth of May》更是憑歌寄意，是她遙寄給天上母親的「回信」。

Robynn透露5月5日是母親生忌，歌曲中提到母親在人生最後階段，仍很堅強對抗癌病。她說：「記得那段時間我的心情很掙扎，因同時間R&K剛出道，我一直未有機會將這心情分享……」所以，Robynn在疫境下佗B，仍堅持推出《Fifth of May》這首歌，希望母親在天上為她的音樂與人生新階段感開心，有時候她還會幻想母親知道自己要做外婆的反應呢！

這位準媽媽又分享懷孕歷程，Robynn自爆剛佗B的首3個月最辛苦，頭暈又頭痛，聞到魚味、炒餸味便作嘔，但最神奇是她創作了兩首新歌後，懷孕4個月時所有不適便消失了。到現在佗B已7個月，一切順利，她聽各種音樂胎教，當然包括自己的作品。她又笑說：「初時我以為BB是曼聯粉絲，所以經常踢我，原來李小龍才是真偶像，拳打腳踢，唔係講笑！」Robynn坦言只想BB健健康康，她與丈夫亦有共識，不會寵壞孩子，要BB做一個善良的人；特別是在這個動盪環境出世，很多事情不是必然，要懂得應變及諒解他人，她作為媽咪會將這方面的思維灌輸給下一代。

對於「已故中共元老葉劍英的孫女」這個身分，她的孩子將來也會繼承這些「名銜」，Robynn承認這是一個很大課題：「希望我的孩子是堅強的，理解自己來自哪兒，有什麼是不能改變，但未來是掌握自己手上……」

欲知專訪詳情，請留意明天（8月19日）明報娛樂版。

（即時娛樂）