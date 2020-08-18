【「寸嘴」本色】網民問有無想過被Out？ 賴琦媛：我話冇你信唔信 (16:38)

《2020香港小姐競選》昨日再淘汰3名佳麗，曾被影到吸煙、被網民封為「寸嘴」的賴琦媛，她亦榜上有名，聯同侯嘉欣、張盈悅齊齊被out。賴琦媛事後在社交平台跟網民大玩「有咩想問（盡答）」的對答，盡顯其真性情；其間，賴琦媛表示再選美的機會不大，反而鼓勵其他女仔參加港姐，自己沒有因為落選而哭，亦無意選亞姐，認為一世人一次參加選美就夠。

被問到會否在演藝界發展時，賴琦媛即發揮其「寸嘴」本色，她說：「真係唔知喎…我想發育多啲。（為何被大會淘汰？）10萬個為什麼會唔會解答到呢個問題？（明年再戰嗎？）我明年提名你去選，可以嗎？（喜歡吸煙？有機會一齊吸？）戒咗佢啦，除了抽煙，仲有好多嘢玩嘅，抽風又得，抽筋點睇？再唔係抽獎啦。（有沒有想過被out？）我話冇你信唔信？」

賴琦媛還發文分享參選感受，「感激各位一直以來的支持 Many many thanks!!!❣️ 忠（衷）心感謝所有人對我的無私支持和鼓勵，自我參選以來，不斷有負面新聞攻擊和抹黑我，感激各位仍然愛護我，支持我，每天都幫我投下神聖的一票。將來的我繼續加油力求進步，展現更岀色的Ivy賴琦媛予大家！✨ 正當我二十出頭的青春年華，骨子裡（裏）總有股不甘平凡的心。一直在成長過程當中，可以允許自己不夠完美，但絕不允許自己不夠努力。每一次抉擇都像是一次下注，也沒有後悔的餘地。任何事情的決定都有它的代價，做出決定之後，不論結果如何都要學會接受現實，這是一種需要勇氣的成長。時至今日，我都認為贏輸不重要，因為經受不住失敗的考驗才是最可怕的！ 人生沒有對錯，只有選擇。 笑到最後便是贏家😊 『人情似紙張張薄，世事如棋局局新』」。

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（即時娛樂）