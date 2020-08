陳法拉去年與法籍丈夫Emmanuel Straschnov結婚後,工作以外的大部分時間也跟老公在一起,享受婚姻生活。隨住新冠肺炎疫情爆發,法拉的工作停了,暫時不用飛來飛去,與丈夫多了時間相處。

法拉今日在社交平台上載丈夫為她拍攝的入廚片段,片中的她正在炒飯,動作雖然有點生硬,炒到周圍都是飯,幸製成品的賣相也不錯﹗法拉說︰「fry your rice in an appropriate-sized pan🍛 (用大小適中的鍋來炒飯)#cooking #quarantinelife #farmlife #炒飯 #廚師拉 🎥 by @emstnv」

