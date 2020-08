早前加盟星夢的女歌手王灝兒(JW),好快升呢做阿姨,她在instagram上載和大肚家姐王仙兒(Cindy),以及和媽媽三母女合照;王媽媽相當後生,似三姊妹多過三母女。JW表示家姐腹中BB還有不足1個月便出世,她寫道:「做媽媽真係一件好偉大嘅事。眼見家姐懷胎咁多個月,佢經歷嘅一切一啲都唔簡單,仲要喺呢段時間真係好艱難,少啲勇氣都唔得!加油家姐!!less than one month to go now﹗」

(即時娛樂)