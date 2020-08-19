【自責教仔用錯方法】雪梨叫囝囝徐偉棟勿搞出「人命」 (19:20)

久未露面的雪梨接受好友苑瓊丹訪問，亮相香港開電視節目《開工大吉77》，細訴當年拍港台節目入行，繼而被李添勝發掘做主角往事：「當年家姐（米雪）都好紅，我光芒超越了她。」她又透露因拍徐少強投資的電影，而跟對方擦出愛火花：「一開始大家都好cool，片場見到只是打招呼，直到去泰國拍電影，他帶我去大型宴會當眾惜我一啖，我就深深愛上了他。當年我只得15歲，我形容當時天真無邪，他大我十幾年都會死在我手裏！」

雪梨指徐少強為人浪漫，但熱戀期卻被米雪反對：「家姐特意飛來泰國，去徐少強房間，好惡地叫我買機票返香港，我話未拍完戲，死都不肯走，她激氣到自己返香港。」

後來雪梨懷孕的消息震驚娛樂圈，更為愛兒徐偉棟放棄事業：「當時知道懷孕時，仍有工作在身，都未見肚就拍埋先。我為愛好任性，又不想墮胎，所以決定生BB，為生仔而放棄工作，我從不後悔。直到我女兒出世之後，就與徐少強分手，當時好像傷心了半個月，就去亞視繼續工作。雖然這十幾年都沒什麼緋聞傳出，別人以為我驚了，實際是發展地下情，而且好幾個，不過現在就沒有了，我遇到幾個都是一腳踏兩船的人，阿媽說我命運是這樣。」

復出幕前後，雪梨將子女交由母親照顧，她自知年輕時教仔只管打鬧，是用錯方法，因而感內疚：「後期我和兒子道歉，現在大家好似朋友，還跟他講，18歲有性衝動，記得買個避孕套，不要搞出『人命』，要有經濟能力先好有BB。」

（即時娛樂）