患癌丈夫肺炎兼血管閉塞入院 肥媽病房留宿全天候貼身照顧 (20:23)

肥媽（Maria Cordero）的葡籍丈夫Rick在3年前患上肺腺癌末期，Rick個多星期前因肺炎、血管閉塞而入院，肥媽這段日子留在醫院病房內全天候照顧老公，晚上亦不回家，寧願睡在梳化上。

她在社交平台拍片報平安，透露這個多星期沒離開病房半步，所以將病房的不同位置劃分成自己的睡房、工作間、廚房及士多房，並笑自己每天也在房內清潔及行來行去。她說︰「沒辦法，人要令自己開心！門口都不可以出去，因為房內已消毒，房外有很多菌。」

由於新冠肺炎疫情嚴重，肥媽與丈夫入院時均接受了病毒檢測，而且每隔7日就要檢測一次，確保未有染疫。她說︰「我和丈夫也沒有新冠肺炎，只想好的方面，不用想不好的方面。有醫生睇住，看他（Rick）睡得多甜！上個星期我真係癲，見到老公辛苦，我自己也頭痛。今日，醫生說他樣樣都好，他好有胃口，今早吃了個豐富的早餐，然後睡覺。我見他睡得似BB，我就舒服，所以人一定要活在當下。」

肥媽在片段下表示︰「收到大家的關心同慰問，好多謝大家🙏🙏，所以都拍片同大家報平安，俾（畀）大家知道我的近況（况）🙏，感恩依（呢）個星期有好多朋友和家人幫忙，仲有大家的慰問，老公都話下星期出院都會親自多謝大家😘😘。」

（即時娛樂）