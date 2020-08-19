坤哥新歌被指跟Mr.舊作相似 布志綸：我可以全首《森林》唱入去 (22:33)

樂隊Mr.出道時，他們的作品曾被指抄襲，引起不少爭議。主音布志綸（Alan）今天在社交網發文，指自己昨晚離開錄音室回家途中，聽到電台播着一位歌手的新歌，他表示隨着那首歌的音樂底，可以完整地唱出樂隊Mr.十年前的作品《森林》。

Alan在ig撰長文說：「其實也不是太大問題，正如（黃）家駒亦曾說過，音樂從來沒有100%原創，都是聽過其他作品因而被啟發去創作，我亦慶幸《森林》這首歌也曾經啟發過不少樂迷。老實說我寫《森林》的時候，除了當刻的情緒，不多不少亦受Radiohead的《No Surprises》所影響而創作出來。

音符、編曲、聲音可以是大同小異，最重要是音樂所表達出來的畫面、內容、情緒令聽眾聽得悅耳而有所啟發、動容，便是好的音樂。

聽音樂絕對是主觀，要提升自己聽歌的品味與風格，首先你要聽多點不同風格的音樂，感受歌者及樂手表達的情緒畫面，了解歌曲背後的故事，你自然便找到聽音樂給你超脫現實的樂趣。」

雖然Alan沒有透露是哪位歌手及哪首新歌，但有網民留言稱是吳業坤新歌《原始心態》，這歌由黃思彥作曲及編曲、陳詠謙填詞，網民指《原》的前奏跟《森》有點像，歌曲中的停頓位亦跟《森》相似。

（即時娛樂）