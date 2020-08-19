花巨額醫藥費治療患癌丈夫 肥媽：沒東西比他更重要 (23:15)

肥媽（Maria Cordero）的葡籍丈夫Rick在3年前患上肺腺癌末期，Rick個多星期前因肺炎、血管閉塞而入院，肥媽這段日子都留在醫院病房內全天候照顧丈夫。肥媽接受《明報》電話訪問，她透露：「老公本身已是末期肺癌，又有抗散到腦部，上星期他突然好辛苦兼唞不到氣，加上背脊痛和腳腫，便送入院治療。原來是他的心瓣有血塊積聚，另有血塊壓着背脊的神經線所以痛，加上有些肺炎，血壓升高至近200度，糖尿指數又高。經醫生打溶血針後情況已慢慢好轉，但不宜打太多藥，以免血太薄好易充血上腦導致中風。」肥媽指丈夫現時情況不錯，如果情況穩定，便順道做電療，沒事的話，希望下星期可出院。

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這段日子肥媽都留在醫院照顧丈夫，只有一次因教朋友煮牛脷，以及昨晚打風她擔心家中數隻狗的安全才返家，除下風球即返回醫院。她稱每晚以視頻和通電話向身在外地的仔女及孫兒報告Rick病況，在港的女兒，以及她提名參選本屆港姐的謝嘉怡想來醫院探病，同樣遭肥媽拒絕，以免去醫院易惹病菌。

最近Rick經檢查後，發現肺部腫瘤有縮小迹象，令肥媽覺得再花巨額醫藥費治療都是值得。曾透露丈夫醫藥費超過600萬元的肥媽，她抱樂觀和正面心態面對，「條命最緊要，花多少錢也不是問題。 最近要主力照顧丈夫，加上疫情工作量大減，收入的確少很多。對於這些損失數字我不會去計較，因為沒有東西比老公更重要」。

（即時娛樂）