【專訪】馮盈盈對鄭衍峰有讚無彈：佢係可靠好男仔 (22:08)

馮盈盈當年參選港姐有個十優醫生男友「寶寶」鍾文浩（Martin），兩人其後發展到同居關係，無奈最後因「相處好，同住難」宣布分手。回復單身的盈盈，先後跟無綫娛樂新聞台主播鄭衍峰（Leonard）及已故賭王何鴻燊的四房兒子何猷亨的名字扯上關係。盈盈承認感情生活對藝人來說是需要的，因身邊可以有個可靠的人傾訴和分擔。她透露有段時間曾迷失，不明白有關她的小事為何被放大，幸有鄭衍峰這位好朋友聽她傾訴及予以開解。「他說我有價值、有討論度才會有新聞，做這行no news is bad news，他的說話令我豁然開朗」，難怪盈盈對這位緋聞男友有讚無彈。

「他是一個可靠的好男仔，高大靚仔有型不在講，還很聰明，所以有時見到我們的緋聞，我不是很介意，又可宣傳我們的節目。但傳我跟他就好了，不要傳其他人，搞到我好似周圍識不同的男仔，這就不是太好」。

談到擇偶條件，盈盈覺得跟行內人拍拖較好，因彼此能明白和理解。盈盈又承認人大了，不會胡亂開始一段新關係，會花多些時間看是否合適才發展，而她跟鄭衍峰現在只是很好朋友階段。

欲知專訪詳情，請留意明天（8月21日）明報娛樂版。

（即時娛樂）