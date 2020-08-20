【專訪】展示真我 懶理負評 馮盈盈自爆拍劇壓力大爆喊 (22:45)

現年26歲的馮盈盈，2016年參選香港小姐摘下后冠，之後加入TVB備受力捧；除了擔任主持工作，亦演出過多部劇集，在熱播中的新劇《反黑路人甲》更首度榮升女一，可是她曾因未摸索到劇中既是高級督察又是千金小姐的角色，一度壓力大得淚灑片場。

「拍攝《反》劇期間，無論戲內的情感戲還是鏡頭後，喊的次數都比拍任何一套劇多，起初還未摸索到角色時，我試過拍攝途中忍不住在片場喊了出來，因為感到有種無力感，亦不想辜負大家期望，所以鞭策自己要演得更好的壓力，有時真的令我覺得要宣泄出來」。她感謝導演、監製，以及劇中拍檔王浩信、張振朗的鼓勵，對她進入角色有很大幫助。

盈盈入行4年工作不斷，2018年更曾奪得「飛躍進步女藝員」，星途璀璨。她坦言在這些機會背後，付出了很多努力，中間亦遇到不同挫折，「在每套劇的拍攝過程中，我都會自我質疑，覺得可演好一點，所以我每次返到屋企都會喊。大家平時見我好像很開朗，其實返到屋企都會有很多情緒和想法，要發泄出來」。盈盈亦自認貪心，朝着全能藝人方向發展，她說：「我希望可以成為一名專業演員外，同時亦想成為一位出色主持，如果我不是五音不全，都想向歌手進發！」

盈盈一向言論大膽、出位、貼地，曾被網民封為「貼地港姐」，未知是否人紅是非多，近年連串負面新聞令向來深受網民及觀眾喜愛的她因而「民望」大跌，更被冠上不少負面稱號。對此，盈盈表示不會放上心，繼續秉持本身的核心價值，展示自己最真一面。「我向來所作所為都光明正大，毋須因一些揣測或流言蜚語便衝出來解釋。如果本身對我存有偏見的，解釋也沒用，講不及行動有效。只要我繼續努力工作，沒行捷徑的想法，大家隨着時間會見到我為人」。

重提她與好姊妹江嘉敏鬧出「船P羅生門」風波，盈盈稱每個經歷都會令人成長，事件已過去，她不再多講，不想繼續發酵下去。她又形容自己只是一個默默耕耘的小藝人，做好自己便可。

欲知專訪詳情，請留意明天（8月21日）明報娛樂版。

（即時娛樂）