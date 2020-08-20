48歲生日狂食蛋糕 鄭秀文戒零食︰放肆了幾天非常足夠 (17:19)

鄭秀文（Sammi）昨天（8月19日）48歲生日，踏入正日的凌晨就撞正九號風球，幸中午前已改掛三號強風信號，能照計劃跟胞姊簡單食飯慶祝。

Sammi昨天在社交網上載和胞姊的合照，留言︰「昨晚迎來生日的...竟是9號風球，像人生...你永遠不知下一秒會有什麼在等著（着）你。是晴。是陰。不知道。（但我相信上帝早已預備）昨凌晨在風雨之中，考量著（着）或許需要取消今天的見面，誰知今早起床（牀），姊姊告訴我風球已悄然降至3號，雨亦不大，於是我們便決定如常見面，（姊姊一早已訂下餐廳，實在也不想餐廳為此虧本啊！）」

「二人限聚令之下，客人不多，但食物水準甚為穩定，我們兩姊妹撐枱腳，簡單快樂，鄰台的客人也順道祝福我生日快樂，嘻嘻！謝謝！開心感恩啊！然後姊姊陪我買點日用品，然後她來我家聊天。姊姊EQ特高，她啟發mi甚多。mi非常敬佩她。簡單平淡但滿足的一天。世上除了媽媽好，姊姊也非常好，簡簡單單已極好。小朱古力蛋糕是餐廳臨時準備的，非常感謝啊﹗知足常樂就是最佳的幸福，學會珍惜了﹗」

雖然Sammi說今年生日不打算怎樣慶祝，但連同餐廳臨時為她準備的，也足足吃了7個生日蛋糕，難怪她揚言今天開始要回復正常，向所有零食說不，踏入48歲要加強操練。她說︰「保養靠自己，放肆了幾天非常足夠了，自律更快樂啊﹗」

（即時娛樂）