【九龍城街市】發哥避疫少現身 羅樂林買餸做一家之「煮」 (23:05)

在處境劇《愛‧回家之開心速遞》中飾演「大龍生」的羅樂林，劇中的他一副大老闆性格，指派身邊人做事，現實中則是一家之「煮」，買餸煮飯親力親為。昨日羅樂林一身黑Look到有「明星街市」之稱的九龍城街市買餸，可能因打風過後，不少攤檔無開檔，他逛了近半小時也找不到心水食材，最後在豆腐檔買了食材便匆匆離開。

羅樂林今日接受《明報》電話訪問，他透露這天收工後又要趕去街市買餸，因為女兒返家食飯，所以要買更多食材與湯料，準備煲靚湯。他稱近日工作很忙，既要拍《開心速遞》同時又拍《飛虎3》，明日他要晨早開工，之後幾天也沒有時間煮飯。羅樂林說自己到九龍城街市買餸煮飯是生活日常，幾十年也沒變，有時候雖然要開工又要趕煮飯很累，但他不煮飯，家人便買飯盒，故他也盡量下廚。羅樂林指聘用的外傭主要照顧家中7隻愛犬，對方的飯也由他負責。談到街市爆發新型冠狀病毒疫情，問他出入街市會否特別小心？羅樂林自言沒有特別驚，「要煮飯就要去街市買菜，總之做好個人衛生，戴口罩與清潔雙手，生活如常」。

除了羅樂林，周潤發也經常去九龍城街市，「阿姐」汪明荃於今年農曆新年前去九龍城街市辦年貨就成功捕獲發哥；可是，這大半年因新冠肺炎疫情嚴峻，發哥為免人多聚集，現在他早於清晨5時許便出動約朋友跑山，跑完山返家後便少外出。發哥回應傳媒時，談到張建宗提議市民到郊野公園食飯，笑言會買個飯盒跑完郊野公園食埋才走。

（即時娛樂）