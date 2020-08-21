【代姊妹抱不平？】林凱恩開生日P 留言撐江嘉敏性格率真 (16:03)

在處境劇《愛‧回家之開心速遞》中飾演「Bonnie」的前港姐林凱恩（Iris），日前相約江嘉敏、鄺潔楹，以及同屆港姐兼李澤楷女友郭嘉文，在酒店房內開派對慶祝28歲生日。林凱恩在社交平台上載派對照片， 讚幾位好姊妹各有吸引力，言語間似在力撐早前被指疑因富貴船P羅生門事件而傳跟馮盈盈反目的江嘉敏。

林凱恩說︰「希望身邊的你們能多感受世間美好和有趣的事，少點去糾結和懷疑感情這回事。喜歡，就是單純的喜歡，把簡單的事變得複雜是人們的內心小劇場作崇，還是想滿足自己的幻想？我愛她們，就是要她們每一位都開開心心的走自己的路。而我也享受被她們愛著（着）。每個女孩也有她們吸引的地方，知性的郭嘉文，溫柔的鄺潔楹，率真的江嘉敏。在我眼中她們好，她們就好，就這樣。」

「我可能是全世界最幸福的人。我不用當女神，因為我有她們在我身邊。如果我不傻的話，這個驚喜不會這麼成功，我太好騙對不對~~就是傻才會這麼愛妳們，請繼續讓我寵幸，我的女神們！最可愛的是叫一聲BB，這3K會一齊應我，都是我愛的BB ~ 今次唔洗（使）呷醋la~ 一齊分享我啦﹗最難約的都在，夫復何求 ~」

（即時娛樂）