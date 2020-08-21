【父子齊送吻】諸葛紫岐37歲生日 老公扮麵包超人送驚喜 (16:17)

諸葛紫岐37歲生日，老公和大仔各自化身麵包超人及青葱人，為Marie送上驚喜。（大會提供）

昨天（20日）是育有兩子的諸葛紫岐（Marie）的37歲生日，過往生日多數在外地度過的Marie，今年因疫情肆虐而留港慶祝，老公薛嘉麟和兩個寶貝仔，花心思為她炮製童話式生日派對。

一家四口甜蜜慶祝，老公精心佈置派對現場，放滿逾百個繽紛氣球，壽星女發現後開心大叫，Marie還即席戴上加冕彩帶，再配以后冠成為Birthday Queen，同時也是老公眼中的「永遠美麗的女神」，Marie和Ernie甜蜜咀嘴，大仔韜韜見狀亦有樣學樣，即場向媽咪索吻，場面溫馨！

當切生日蛋糕時，老公和大仔不見踪影，原來去了變身，成為Marie最愛的卡通人物：麵包超人和青葱人，為她帶來驚喜，Marie表示雖然老公不是首次扮麵包超人，但每次都感動和難忘，期待明年細仔加入，三父子變成組合為她慶祝。

談到生日願望，Marie說：「希望自己、家人、朋友都身體健康、幸福快樂，疫情盡快過去，大家回復正常生活。」雖然未能與大班朋友慶祝，但她收到朋友祝福：「昨日一起身就收到大家送來的鮮花和禮物，感恩所有愛我的人，有你們真好！」

（即時娛樂）