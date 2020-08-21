【病情舒緩】獲老公陳榮峻悉心照料 吳香倫：佢經常煲湯畀我飲 (19:22)

吳香倫表示現時病情已舒緩，亦已經減藥。（fb圖片）

無綫「綠葉王」陳榮峻的太太吳香倫，驚爆確診患上皮肌炎，令陳榮峻心情跌落谷底，陳榮峻透露醫生說幸好發現得早，而且太太體內非最惡病菌，他才放心點。

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吳香倫接受《明報》電話訪問時表示，皮肌炎及肺炎引致1/3肺部纖維化糾纏1年幾，幸好靠西醫及做帶氧運動，問題已漸漸好轉：「現在病情已舒緩，睡眠質素改善，只需半年覆診一次，由我治療時每天服16粒藥，減藥至每日8、9粒，有些是鈣片。」

吳香倫指患病期間，多得老公悉心照顧：「我身體出免疫力問題，不能進補，只能飲食清淡，食蔬菜魚肉，吸收營養，但食藥多，個人好乾，好彩峻哥經常煲湯給我飲。」談到她是幸福人妻，她甜笑說：「峻哥做家務，經常提住我食藥，他見我好轉，沒有之前那麼擔心。」

為了身體加快康復，Helen也有調整生活習慣，早睡早起，她感恩演出《愛‧回家之開心速遞》拍攝時間規律：「之前肺炎情況嚴重，醫生建議我多運動，有助恢復肺部功能，所以峻哥都經常和我行山。」

好多人對皮肌炎病症認識不多，吳香倫希望透過親身體驗分享資訊，提醒大家若然出現病徵，要及早求醫，她又謂原來患上皮肌炎的話，不能曝曬，由於她未完全康復，故行山時要做足防曬準備。另外，明天（22號）是陳榮峻65歲生日，他表示生日願望是太太快點康復，疫情過後帶太太去旅行。

（即時娛樂）