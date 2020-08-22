【專訪】森美無悔政治表態 不擔心冇機會再做男主角 (22:55)

森美於2018年首次以男一身分拍攝無綫劇集《過街英雄》，可惜該劇因種種因素在倉底塵封了兩年，現在播映有期，卻又掀起網民罷睇風波。

森美稱昔日是個無自信的人，經常畏首畏尾，所以寫舞台劇都是寫些適合自己演的角色，真心覺得如當一個男主角談情會很尷尬，所以當年劇集《森之愛情》中，只要是小生式的愛情故事，便會找其他靚仔男演員演出，「幸好今次與黃翠如不用談情，只是鬥氣冤家。現在已進入性格演員年紀，反而信心會大一點，其實我細個睇《新紮師兄》，寧願做吳孟達，也不想做梁朝偉，從來沒有想過當男主角的想法，只想做好自己本分」。

提到《過街英雄》曾有機會在去年底出街，最後卻被抽起在海外推出，香港檔期則改播《丫鬟大聯盟》，近日落實播出又掀罷睇風波，森美認為到了他這個年紀，已有些歷練，明白永遠不會知是好運還是不好運、開心或是不開心，十分看得開，「如剛出道，心情可能會忐忑，現在已不會，知道好多事都講運氣，永遠不知最後件事是好運還是不好運，好似做主角好開心，拍完冇得播唔開心，又有得播開心，只在馬來西亞播唔開心，香港播又開心，有人罷睇又唔開心，前特首話唔畀播又唔開心，原來他無講過又開心番，如果次次都理得咁多，真的會心臟病發」。

森美揚言不擔心因政治立場關係，再沒有機會做男主角，因為拍《過街英雄》時已經享受過，亦心知無乜幾次，「覺得觀眾有自己的自由，以不同原因可以不去看，演員是一個顏色，有人喜歡藍色，若果是紅色的話，有幾紅也可以不看，既然是這樣，何不做好自己本分，好好享受拍攝過程，只要不是因為樣衰而不看我，我已經很開心。講真，曾因顏色立場影響工作，原定找我演出的電影，因會安排在內地上映而決定換角，這是每一個人的選擇，無就無，無辦法，就看看將來有什麼方向，無人會知將來是怎樣。（有否後悔曾經表態？）無得後悔，也有人覺得我不夠表態而不看我，黃的嫌我做TVB不夠黃罷睇，藍的又話我黃罷睇，所以我是紅色，是奇怪的顏色，便做一些自己認為對的事，我不是用政治理念來宣傳，是講自己感受到的事，講得最多是如家人兩邊意見不同的時候，不要鬧交，因為永遠說服不到對方，所以我仍堅持即使大家政見不同，朋友或親人之間都不要因而太傷感情」。

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（即時娛樂）