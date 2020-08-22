【掛住仔女感失落】鍾嘉欣圍讀劇本爆喊 嚇親在場新人 (15:03)

鍾嘉欣早前從加拿大返港，剪短頭髮為無綫拍攝新劇《兒科醫生》，上月返電視城試造型時，因內容保密而暫時拒絕受訪問。

鍾嘉欣這日接受無綫節目訪問，終於開腔分享回來拍劇的感受，她說：「上次是拍《再創世紀》，但只有10日的客串，今次主演就是6年後的第一次。（有什麼吸引回來拍劇？）真的無想過咁快返來拍劇，以為仔女長大後才返來，這齣劇是講兒童醫院，我自己又做了媽媽，而我一直好想和鄭嘉穎、馬國明合作，曾在一些訪問中也提過，怎知今次兩個都有份。其實覺得這個劇本有個使命，希望可以帶到一個正面信息出去。」

提到跟仔女分隔兩地，鍾嘉欣原來因此曾情緒低落，「有日和大家圍讀，因為我突然間要開工，但我平日有個特定時間去facetime，結果當日無機會，心情有點失落，周家怡和馬國明上前問我，其實又不是問我，我拿出囡囡照片給他們看，忽然間我就喊…，對面的新人、未合作過的演員都好愕然，我就叫大家不要講給其他人知，其實久不久我會有這種失落情況出現，因為現在疫情下有很多事估計不到，原先仔女飛過來跟我一齊，但現在真的要分隔幾個月。（辛苦老公去照顧？）是，雖然我們請了一個人幫手，始終無媽媽在大廳，真的另外一回事。」

（即時娛樂）