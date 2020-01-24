陳卓賢欣賞姜濤做事堅持己見 爆MIRROR成員最驚隊長Lokman (17:49)

MIRROR成員陳卓賢（Ian）接受商台《1圈圈 星光背後》訪問。曾是香港男子排球隊隊員的他性格唔服輸，曾戰勝了落選校隊及香港青年軍的兩大人生挫折，卻選擇在參加《全民造星》前退役，他坦言與運動員在香港發展有限有關︰「發展絕對很困難，香港不像台灣、泰國等地方有職業聯賽可以全職受薪，香港排球員都有正職，下班後才能練習，全職運動員是難以維生。」

大學一年級才學唱歌，Ian定下目標入行做歌手，所以報名參加《全民造星》，沒想到入圍99強時發現大部分對手都是舞林高手，所以沒想過自己最後能入圍三甲。Ian說︰「我從未受過跳舞訓練，每次也不知道自己跳什麼。拍主題曲《前傳》MV時，我被安排站最後鏡頭見不到的位置，我每次盡力去練，慶幸亦很多謝與隊長Lokman同組，多得Lokman熱心助人，用私人時間幫我練，才一步一步走到最後。最初會覺得Lokman是冠軍，最後輸給姜濤是心服口服，姜濤很清楚自己，早已花了很多心機做一個唱跳歌手。」

提到外間常將他與姜濤作比較，Ian強調︰「我們12個人早有共識，無論外人怎樣說，最重要是不會影響我們團隊的感情。」Ian直言最欣賞姜濤做事堅持己見，自己卻優柔寡斷，容易受人影響。他說︰「大家選歌揀Demo，姜濤會一直堅持那首歌適合自己唱，我就不斷問人意見及改變決定。我應該要學習姜濤的堅持。」

Ian承認MIRROR成員之間會有拗撬，但大家最後會聽從隊長Lokman意見。他透露大家現在最害怕的人，不是外間以為的經理人花姐，而是隊長Lokman及江𤒹生（AK）。Ian說︰「Lokman好有氣場，他每次說話，我們就收聲。我們現在也不太害怕花姐，最驚是Lokman，其次是AK。AK是那種路見不平、拔刀相助，很重義氣的那種人，但大家都會怕他拔刀的一刻，他會忽然『爆』！AK一爆，我們都會驚，花姐說AK是無需藥引的炸彈，現在AK也進步了，爆完好快無事。」

談到感情生活，Ian坦言已單身了3年，現階段難認識異性。他說︰「之前打排球或現在MIRROR，見的都是男人，很少機會認識異性，再加上現在工作忙，暫想以工作為重呢﹗」

（即時娛樂）