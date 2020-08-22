黃秋生計劃台灣做生意開班教戲 心噏香港千瘡百孔連降5班 (22:05)

黃秋生今年5月前往台灣拍攝劇集《四樓的天堂》，一走便幾個月，直至日前才返港處理搬新屋的事。首次拍台劇的他接受《明報》電話訪問時，直言跟劇組合作得非常偷快，並對台灣讚不絕口。

提到留台的日子，秋生讚台灣政府的防疫措施做得很好，雖然沒有內地遊客，但食肆晚晚爆滿。他說︰「這方面香港學不到，沒那麼硬淨，不會封關。香港不是處理件事，應該對事不對人，但香港是對人不對事！在台灣，就算台灣人入境也要隔離。我在台灣被隔離的14天，朋友送物資給我，看更會緊隨到門外，按鈴放下物資便要離開，不讓我跟外界接觸。每天由早上10時開始，警局和防疫中心會來電幾次，問我有沒有問題及要我報告體溫，十分嚴謹，這樣才可以控制疫情。」

提到香港的限聚令，秋生說︰「3個人食飯會傳染，兩個人就不會。病毒晚上6時後會傳播，白天就不會，真係笑話﹗香港本來是A班，現在變成F班。那麼美麗的地方，變得千瘡百孔，實在難以置信﹗我在香港生活了幾十年，看見這樣子很心噏﹗現在的香港就像一間被敗家仔敗了的老字號招牌﹗」

秋生透露稍後將再到台灣拍攝飲食節目，又計劃到當地開班教戲劇，還有開設叉燒包店。秋生說︰「哪裏有工作、有錢掙就去哪。我在香港零工作，在香港做什麼？」至於會否移居當地，他說有工作就會自然留下來，就像一對戀愛中的男女，約會多了自然會結婚。秋生說︰「我也習慣台灣的生活，不抗拒。台灣實在是個好地方，保護農業，環保意識強，政府制度民主， 衣食住行便宜， 醫療又好。我在拍劇時曾眼睛發炎及牙痛，醫生很快醫好我。搽了台灣出產、有蘆薈成分的成藥後，自母親逝世後就纏繞住我的牛皮癬和濕疹也痊癒了。」

（即時娛樂）