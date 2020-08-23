傳當年爆邱淑貞整容 黃鶯公開解畫：希望佢睇到可以釋懷 (13:47)

女神邱淑貞於1987年參加香港小姐，當年是大熱門之一，可是有傳遭同屆佳麗黃鶯踢爆她下巴曾整容，引發起不少風波，結果無奈退出選美，結果當年的賽果是冠軍楊寶玲，亞軍李美鳳及季軍林穎嫺。相隔多年，林穎嫺於網上主持節目《都市嫺情》，請來黃鶯接受訪問，首次親口澄清與當年事情無關。

黃鶯表示：「其實我第一次知道這件事發生，是周刊（報道）出來話邱小姐懷疑整容，是話我講出來的，我第一個反應是不知她整了，第二就是為何我會講，因為我不知這件事，何來去報料呢？覺得這件事太荒唐，於是我冇再去理，加上當時集訓很緊張。至於幾時先知事態嚴重，差不多去到決賽當晚，表妹打電話來講這件事真的很嚴重，要我真的直視，有篇報道寫我非常之差。」

黃鶯指當年全部人覺得是她的錯，因為跟邱淑貞是好朋友，於是將對方的私隱爆出來，兩個人在爭名次，「之前大家跟林子祥做了一個騷，有我、邱淑貞及楊寶玲，之後選港姐又撞見，三個看似熟過大家，記者可能不知道，以為我們很老友，記者又將我們寫埋一齊，當成好好朋友及知己，件事有誰會知呢？一定是我知，於是寫了我出來，我是覺得這樣發生的。心想這是一個誤會，我有少少嬲的，為何她不跟記者解釋。」

黃鶯坦言當年太多事情發生，選美之後又很忙，2年間拍了8、9部戲，一部戲接一部戲拍，所以再沒有理會這件事，「當其時有少少後悔無澄清，因為很多年之後，每次提到邱小姐選港姐的事，都一定會講及我。」黃鶯最後希望邱淑貞聽到她今次的澄清，始終不知對方有否誤會，希望跟她一樣不當是什麼一件大事情，但若果內心有些不開心或對她仍有誤會，希望她睇到這個節目可以釋懷。

（即時娛樂）