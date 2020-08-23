【陳木勝病逝】古天樂情緒低落 關信輝導演泣不成聲 (18:45)

陳木勝導演生前跟古天樂合作多部電影，包括《寶貝計劃》、《保持通話》、《掃毒》、《五個小孩的校長》、《危城》、《喵星人》。得知戰友病逝，古天樂回覆傳媒時以「心情低落」來形容他此刻的情緒。

陳木勝導演曾為關信輝監製過他兩套執導的電影，包括《賤精先生》及《五個小孩的校長》。關信輝接受《明報》訪問時泣不成聲︰「我們在UFO電影公司時已認識。他1996年執導《我是誰》，找我擔任副導，之後他幫我監製了《賤精先生》及《五個小孩的校長》。我們是多年好友，無所不談，他好鍾意睇波和打網球。他叫我要做個好導演、要堅持，遇上幾大困難都要克服。」

關信輝表示從陳木勝導演身上學會了堅毅︰「你看他拍的電影，很多場面也不容易，但他很堅強，很有信念去克服每個場面。我今天收到消息好突然，雖然之前已知他患病，6月時曾跟他以短訊聯絡，他當時答我在努力中，但現在......好唔捨得，唯有將來在天家見﹗」

相關新聞︰首次執導造就「華弟」成經典 劉德華難接受陳木勝病逝

相關新聞︰80年代入行任助理編導 陳木勝獲五度提名金像獎最佳導演

相關新聞︰痛失廿年好友非常傷心 林小明證陳木勝導演今晨離世

相關新聞︰【遺作《怒火》未上映】陳木勝導演鼻咽癌離世 終年58歲

（即時娛樂）