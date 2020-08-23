蔡卓妍陳家樂感激陳木勝提攜 馮德倫︰我們會想念你 (20:31)

陳木勝導演因鼻咽癌離世，不少藝人也在社交平台發文悼念。

曾跟陳導合作電影《新警察故事》的蔡卓妍（Sa）說︰「還記得拍《新警察故事》其中一幕在拘留室的戲，導演竟然讓我自由發揮，演我想演的、講我想講的...而那是我們第一次的合作，我還是一個新人...第二次合作是拍《寶貝計劃》。有一場要我在人來人往的街道上拍的哭戲，拍攝需要爭分奪秒，但導演怕我有壓力，巧妙地分了一個攝影師給我，一直拍到我情緒出來...而那場戲的搭檔是前輩古天樂...陳木勝導演是一個才華洋溢的導演，他擁有非常高尚的品格，脾氣超級好，對所有人說話亦非常客氣，而且他樂於起用新人。非常感謝導演當年給予我的演出機會！榮幸參與過你的電影！陳木勝導演一路好走﹗」

陳家樂曾演出陳導的《保持通話》，他說︰「13年前給我第一次拍攝電影《保持通話》的機會，謝謝你當日的教導，銘記於心﹗」余文樂曾演出過陳木勝的《男兒本色》，身在台灣的他收到消息時非常愕然，他說︰「太突然...2020快點過吧﹗導演一路好走﹗」

馮德倫曾演出陳木勝導演及監製的《特警新人類》及《特警新人類2》，他表示︰「收到陳木勝導演去世的消息，非常震驚﹗他不僅是支持香港電影的強大力量，他也是一位仁慈、道德高尚的紳士。我們會想念你﹗安息﹗」馮德倫太太舒淇也在社交網留言悼念。

呂頌賢在社交網留言︰「太突然了！當年拍《勝者為王》時的兩大導演，鄧衍成導演和陳木勝導演相繼離開了我們，感謝你們成就了台前幕後很多的人才！剛入行就能和你們合作，也得到你們的教導，謝謝！一路走好﹗」

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（即時娛樂）