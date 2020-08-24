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【港姐淘汰賽】羅雪妍源菲然無緣入十強 齊齊出局 (17:02)

文章日期：2020年08月24日

今日直擊】《2020香港小姐競選》今日宣布十強名單，入圍佳麗順序為黃婉恩、陳楨怡、謝嘉怡、鄺美璇、何孟珊、陳煦凝、郭柏妍、麥詩晴、廖慧儀及謝恩靈，而羅雪妍及源菲然齊齊被out。

（即時娛樂）

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