【最好生日禮物】蔡國威首次擔任健康食品代言人 (19:08)

「六合彩之子」蔡國威（威仔）近日獲好友邀請，成為健康食品代言人，他今天在社交網興奮宣布消息，又指服用該產品後，身體各方面有改善，湊巧本月28日是威仔生日，今次能做健康食品代言人，是他最佳生日禮物。

（即時娛樂）