Open Menu
SHOWBIZ
/
LATEST 即時娛樂
PAST ARTICLES
【入行17周年】39歲李施嬅望跟粉絲白頭到老 (23:11)
太太腰椎做微創手術「止痛」 林子博：並非永久性 (23:01)
跟言語治療師上堂踢走懶音 馮盈盈目標成為正音KOL (22:51)
郭可盈偕Tania回校取書簿 爆囡囡急不及待參觀新班房 (22:25)
【一套衫兩個試著】蕭亞軒41歲生日 男友贈1047朵玫瑰藏愛情密碼 (21:31)
【港姐十強】羅雪妍：輸在進步太少 源菲然入12強已滿足 (20:37)
【港姐十強】廖慧儀不擔心紋身影響選情 否認私生活混亂 (20:27)
【小職員變追星族】呂慧儀曬跟苗僑偉米雪合照 (20:01)
【港姐十強】陳楨怡泳裝Look獲好評 欣賞廖慧儀有腹肌 (19:51)
【最好生日禮物】蔡國威首次擔任健康食品代言人 (19:08)
【超犀利趴11】五月天孫燕姿隔空對唱 跟周華健同台鬥Sing (18:57)
【實至名歸】侯孝賢獲金馬終身成就獎 「捐獎金」成笑料 (18:25)
【夢劇院概念】女團IZ*ONE下月舉行網上演唱會 (18:24)
音樂人澤日生作品出名難唱 被陳奕迅投訴無理歌手感受 (18:08)
【夠恆心】疫情下勤做運動收身 何遠東兩個月激減20磅 (17:54)
【港姐淘汰賽】廖慧儀遮紋身出事 陳楨怡謝嘉怡狀態弗爆 (17:43)
【可愛版女英雄】鄭有美新劇打怪獸 孖南柱赫談情 (17:29)
【陳木勝病逝】遺孀心情未平復 家屬望低調處理喪事 (17:12)
【港姐淘汰賽】羅雪妍源菲然無緣入十強 齊齊出局 (17:02)
【驚爆婚變】61歲艾威認跟老婆分居 強調不涉第三者 (16:30)
【守規矩戴罩】米雪孖劉松仁跑步：友情不因2人限令而疏 (16:20)
【暗撻富二代？】金像獎影后周冬雨疑爆新戀情 (14:58)
【貼寫真緬懷】多功能媽咪 日模椋名凜湊五子女冇難度 (14:14)
【低碳表演方式】梁詠琪舉行抗疫騷 為建造業工友打氣 (13:26)
【緣散‧情淡】曾花積蓄救病妻 艾威跟太太結束18年婚姻 (12:34)
【老婆捲政治風波】蕭正楠送「心靈雞粥」呵番黃翠如 (11:32)
【陳木勝病逝】曾合作《特警新人類》 吳彥祖貼舊照悼念：Miss you (11:03)
【最好生日禮物】蔡國威首次擔任健康食品代言人 (19:08)
文章日期：2020年08月24日
Share
蔡國威首次擔任健康食品代言人。（ig圖片）
prev
next
「六合彩之子」蔡國威（威仔）近日獲好友邀請，成為健康食品代言人，他今天在社交網興奮宣布消息，又指服用該產品後，身體各方面有改善，湊巧本月28日是威仔生日，今次能做健康食品代言人，是他最佳生日禮物。
（即時娛樂）
Share
MORE
【小職員變追星族】呂慧儀曬跟苗僑偉米雪合照 (20:01)
【港姐十強】陳楨怡泳裝Look獲好評 欣賞廖慧儀有腹肌 (19:51)
【超犀利趴11】五月天孫燕姿隔空對唱 跟周華健同台鬥Sing (18:57)
【實至名歸】侯孝賢獲金馬終身成就獎 「捐獎金」成笑料 (18:25)
SHOWBIZ
NEWS 娛樂
LATEST 即時娛樂
CELEBRITY
MOVIE/MUSIC
BEAUTY & STYLE
BEAUTY
FASHION
FITNESS
CULTURE & LEISURE
CULTURE
TRAVEL
DINING
FAMILY
PARENT-CHILD
HOT PICK