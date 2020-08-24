【港姐十強】廖慧儀不擔心紋身影響選情 否認私生活混亂 (20:27)

【今日直擊】《2020香港小姐競選》今日宣布十強名單，一眾佳麗以三點式泳裝示人；由於廖慧儀腰間有紋身，要用遮瑕膏遮掩圖案，令她外觀略受影響。

廖慧儀坦言羨慕陳楨怡的美好身材，令她在對比之下減少信心，所以賽前仍需努力鍛煉體態。她稱今次遮紋身是大會安排的，不擔心因此影響選情，「紋身是好私人的選擇，覺得香港小姐是計內外在美，不會重視紋身或疤痕」。

提到有報道她曾拍片介紹有政治偏向的餐廳，後來急刪片段，廖慧儀解釋自己純粹想分享好味的餐廳，但片段涉圈外男友入鏡，為了尊重對方私隱而將影片設定為私人收看。至於怕否捲政治風波？她說：「不驚，第一日面試已有好多人講這條片，迴響好大，其實我的YouTube片不多人睇，大家不用緊張。」又有質疑她和男友私生活混亂，她澄清日常生活愛運動，沒有不良嗜好及夜蒲習慣，就算飲酒都只限朋友聚會時淺酌。

至於郭柏妍和麥詩晴不認身材輸蝕，郭柏妍覺得自己均稱、健康，希望大家滿意她的表現。麥詩晴指自己靠運動練出一身肌肉，認為是散發自信和魅力的一種。

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（即時娛樂）