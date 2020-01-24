跟言語治療師上堂踢走懶音 馮盈盈目標成為正音KOL (22:51)

馮盈盈（FYY）今日在社交平台發長文，表明今次不是賣廣告，原因是她一直努力改善懶音問題，除了曾跟資深報幕員羅山上正音班外，近日亦跟言語治療師Angel上堂，希望讓大家看到她的進步外，更努力向成為正音KOL的目標進發。

馮盈盈留言：「 眾所周知 我FYY一直致力改善發音 遍尋方法消除懶音問題 由最初開始意識到有粵音錯誤 於是嘗試咬木塞讀報練習 但慢慢發現當我沒有認清粵語正確讀音 例如：朋 pang4 (韻尾-ng 舌根音) 而不是 貧 pan4 (韻尾-n 舌齒音) 再用力發音 都只會把錯音越（愈）練越（愈）深 於是我在<反黑路人甲>拍攝完畢後 跟資深報幕員 羅山老師 上正音班 學習標準粵語的正音正讀 打好粵語基礎 令我懶音情況大大改善 但我仍有疑惑 要100%準確發音 就應該由根本學習粵語發音原理 例如：舌根音 講gong2 人人都只是說"用力發音不要懶 就能讀準" 或 "張大口去讀才準" 但力應該用在哪個發音器官？發音時舌頭應放在口腔哪個位置？ 所以我決定以科學化及research-based 方式學習廣東話 就是跟言語治療師 @angelchoww 上課

上了幾課 我已清楚認識到如何運用自己各個發音器官才能正確發音粵語 亦不會用錯力和多餘發音器官令說話感覺不自然 我分享自身經歷 係希望各位想改善懶音的朋友 最好還是跟老師上課學習 這樣才進步得最快 大家一齊講好廣東話 💪🏻 #長文 #非廣告 #自費上課 #公司同事臥虎藏龍 #專業言語治療師都有 #又靚又叻 #網上教學都得 #注意衛生 #社交距離 #孜孜不倦 #希望讓大家看見我的進步💪🏻 #目標 #成為正音KOL #推廣廣東話正音😤 #lifelonglearning」

（即時娛樂）