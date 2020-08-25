【醉酒現醜態】談善言飲酒過量致內臟發炎：超標50倍 (13:25)

談善言是新一代酷美人，外表冷若冰霜，令人有種難以觸摸感覺，她亮相ViuTV節目《晚吹-有酒今晚吹》任嘉賓，她自爆個性容易緊張，入行後經常失眠，獨居的她有段時間晚晚買大支裝清酒自隊，藉此放鬆心情，引致健康出問題：「飲完酒由個胃、腹痛到背脊，後來連呼吸都痛，做身體檢查，驗到身體內臟發炎超標50倍。」

她自爆酒後說話澎湃，就代表醉酒，更試過在朋友面前現醜態：「我拍完劇集《打天下》，好想成為角色莊惠，覺得她好堅強，但發現自己相差好遠，於是不停喊。」好友胡子彤踢爆她有怪癖，酒後會不停惜人，她笑認：「我平時很cool，所以朋友送酒都送『冰酒』給我，但飲了酒會好興奮，對自己喜歡的人表現親暱，我試過對Jace chan（女歌手陳凱詠）講，覺得她好正，然後惜了她一啖。」

談善言演的角色都是硬朗和倔強，其實她想試演古代美人、甜甜公主等，主持叫她即場示範嗲功，她一句：「飲醉你唔鍾意咩？」嗲得男主持強尼幾乎噴酒。

談善言與好友廖子妤形象類近，她形容彼此個性各有千秋：「我運動神經比較好，力度、敏捷度連貫性，她外表瘦弱，但膽量大，自己緊張就會勒住。」

（即時娛樂）