賀軍翔於2017年宣布與圈外女友陳怡玟結婚,婚後育有一女賀美寶,今年已經3歲。賀軍翔今日(25號)在網上再公布喜訊,原來他又做老竇,太太再為他誕下一名女兒,大曬一家四口合照,相當開心。

賀軍翔留言:「爸比的第二個前世情人!welcome to the world~~ daddy's second princess❤️ #寶貝二公主##一家四口##美寶尊稱她寶姊😂##獅子座寶姐##七夕情人節快樂##happyvalentinesday##前世情人##禾馨民權##謝謝院長醫生護士貼心照顧##像極了愛情#」

(即時娛樂)