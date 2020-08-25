【抗疫歌】《向世界歌唱》首播 透過歌聲為市民打氣 (17:30)

由資深前輩歌手葉振棠、呂珊、方伊琪、陳浩德、Joe Junior、方麗盈、大AL、李麗霞（黑妹）、李龍基、蘇姍、尹光、劉雅麗、吳香倫及威利合唱，資深電視製作人楊紹鴻發起灌錄的抗疫歌《向世界歌唱》，今日在香港、加拿大及馬來西亞的電台首播，更會在網絡上同步上架，透過歌聲為市民打氣。

《向世界歌唱》歌詞：

這世界很美

無奈沾上了濁氣

不管漆黑要有自信

確信有生機

勇氣與希冀

持續不要放棄

重投人生再一起

看看這星宿

憑著過去與擁有

加點關心獻上熱愛

緊握手牽手

去用愛禱告

疲累不怕要做到

平平安安已足夠

伸出一雙手

來把心緊緊扣

祝福一聲解煩憂

伸出一雙手

來把心緊緊扣

好比花開錦繡

這世界很美

無奈沾上了濁氣

不管漆黑要有自信

確信有生機

我們要爭氣

燃亮光線照萬里

遙遠祝福有愛的你

落敗莫退避

逆流也要振臂

默默互信任

勸勉不需逃避

力量在背後

定能黑暗變白晝

笑一聲不怕天變地變你我再加油

向世界歌唱

人人都要努力唱

歌聲鏗鏘要這樂韻滲透了心窗

要快快趕上

迎難都要拼命上

和諧明天盼分享

向世界歌唱

濃情溫暖再遇上

不分膚色國界邁向光輝請鼓掌

要用愛歌唱

全城請你接力唱

還要堅守這方向

向世界歌唱

人人都要努力唱

歌聲鏗鏘要這樂韻滲透了心窗

要快快趕上

迎難都要拼命上

和諧明天盼分享

向世界歌唱

濃情溫暖再遇上

不分膚色國界邁向光輝請鼓掌

要用愛歌唱

全城請你接力唱

還要堅守這方向

無畏荊棘也

衝上

（即時娛樂）